Ius sanguinis fasullo, indagato presidente della Provincia di Arezzo

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Alessandro Polcri

Sette avvisi di conclusione delle indagini, sono stati notificati al sindaco di Anghiari nonché presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e ad altri sei indagati, tra loro il responsabile dell’ufficio anagrafe e della polizia municipale del Comune di Anghiari e un cittadino argentino.

Tutti a vario titolo sono indagati per falso ideologico e materiale in atto pubblico. Secondo l’accusa, in cambio di denaro il cittadino argentino, con l’aiuto degli altri indagati, garantiva illecitamente il rilascio della cittadinanza italiana per ius sanguinis a sudamericani, per lo più argentini, per asserite ascendenze italiane.

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