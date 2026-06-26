Ius sanguinis fasullo, indagato presidente della Provincia di Arezzo

Sette avvisi di conclusione delle indagini, sono stati notificati al sindaco di Anghiari nonché presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e ad altri sei indagati, tra loro il responsabile dell’ufficio anagrafe e della polizia municipale del Comune di Anghiari e un cittadino argentino.

Tutti a vario titolo sono indagati per falso ideologico e materiale in atto pubblico. Secondo l’accusa, in cambio di denaro il cittadino argentino, con l’aiuto degli altri indagati, garantiva illecitamente il rilascio della cittadinanza italiana per ius sanguinis a sudamericani, per lo più argentini, per asserite ascendenze italiane.

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