Francia, 10 morti annegati “per il caldo”

Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell’auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un’ondata di caldo estremo. “Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l’ondata di caldo è la principale pista investigativa“, ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

Il portavoce della Sécurité civile, Jérôme Boulanger, in un collegamento con l’Ici Paris-Île-de-France, ha aggiornato il bilancio delle vittime nel Paese: almeno 10 quelle morte per annegamento.

Alla luce della situazione, le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, esortando a fare il bagno esclusivamente in aree sorvegliate. “Fate il bagno solo in luoghi sorvegliati”, raccomandano. Il caldo intenso, infatti, spinge molte persone a cercare sollievo in acqua, aumentando però anche i rischi nelle diverse regioni interessate, dove le condizioni meteo favoriscono un forte afflusso verso fiumi, laghi e litorali.