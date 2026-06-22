Francia, 10 morti annegati “per il caldo”

Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell’auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un’ondata di caldo estremo. “Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l’ondata di caldo è la principale pista investigativa“, ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.
Il portavoce della Sécurité civile, Jérôme Boulanger, in un collegamento con l’Ici Paris-Île-de-France, ha aggiornato il bilancio delle vittime nel Paese: almeno 10 quelle morte per annegamento.
Alla luce della situazione, le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, esortando a fare il bagno esclusivamente in aree sorvegliate. “Fate il bagno solo in luoghi sorvegliati”, raccomandano. Il caldo intenso, infatti, spinge molte persone a cercare sollievo in acqua, aumentando però anche i rischi nelle diverse regioni interessate, dove le condizioni meteo favoriscono un forte afflusso verso fiumi, laghi e litorali.
🚨🇫🇷 LES GENS DU SUD VONT AVOIR DU MAL À Y CROIRE : la Seine est littéralement prise d’assaut par des milliers de baigneurs en plein Paris. Enfants, adolescents, familles, touristes… l’eau est noire de monde, au point de donner l’impression d’être sur une immense plage en plein… pic.twitter.com/gf2UeOtTHt
— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 20, 2026