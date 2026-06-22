Tre rapine violente in una mattinata: fermati 7 egiziani

Avrebbero messo a segno tre colpi nell’arco di poco più di cinque ore, tra Milano e Bollate, prendendo di mira passanti e pendolari e agendo sempre in gruppo con modalità violente e ben organizzate. Per questo la polizia locale di Milano ha fermato sette giovani cittadini egiziani, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, per rapina aggravata e furto con strappo in concorso.

Il primo colpo a Lambrate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo Reati Predatori, il primo episodio risale alle sei e mezza del mattino di venerdì 19 giugno nella stazione della metropolitana Lambrate. Un uomo diretto al lavoro sarebbe stato avvicinato da alcuni componenti del gruppo e successivamente aggredito sulla banchina. I giovani gli avrebbero strappato dal collo una collana d’oro e una fede nuziale, facendolo cadere a terra durante il tentativo di inseguimento.

Gli altri colpi

Appena quindici minuti dopo, alle sette meno un quarto, il gruppo avrebbe colpito nuovamente in via Plezzo, sempre nella zona di Lambrate. Un uomo che passeggiava con il cane sarebbe stato accerchiato e derubato di una collana d’oro. Il terzo episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno a Bollate, quando un 70enne in bicicletta, prima di subire il furto della collana d’oro, sarebbe stato bloccato e scaraventato a terra.

Le indagini

Le indagini, attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito di identificare i presunti responsabili, tutti con precedenti. Di uno di essi si conosceva un indirizzo a Bollate. Da qui l’intervento degli agenti della polizia locale, che hanno rintracciato il gruppo all’interno dell’appartamento.

Trovata la refurtiva

Durante la perquisizione sono stati sequestrati gioielli in oro, telefoni cellulari e altri oggetti ritenuti di probabile provenienza furtiva. Tra il materiale recuperato figuravano anche le collane sottratte a due delle vittime, poi restituite ai legittimi proprietari. I sette fermati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa, a vario titolo, di rapina aggravata e furto con strappo in concorso.

www.milanotoday.it