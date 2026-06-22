Migranti, Todde: “tavolo permanente per le nuove generazioni”

Alessandra Todde (M5s) in un video pubblicato su FB: “Abbiamo istituito il “Tavolo Permanente G2 – Nuove Generazioni”, uno spazio stabile di partecipazione dedicato alle ragazze e ai ragazzi di seconda generazione nati o cresciuti in Sardegna da genitori stranieri.

Vogliamo che chi vive questa terra, studia nelle nostre scuole, lavora nei nostri territori e partecipa alla vita delle nostre comunità possa avere voce nelle scelte che riguardano il futuro dell’Isola.

Mentre intorno a noi c’è chi parla di remigrazione e usa origine, identità e cittadinanza come terreno di propaganda, noi scegliamo di costruire inclusione e partecipazione.

Il Tavolo nasce dentro la Consulta regionale per l’Immigrazione e permetterà ai giovani tra i 18 e i 35 anni di portare proposte su istruzione, lavoro, inclusione, cittadinanza attiva e innovazione interculturale.

Questa è una Sardegna che ascolta, include e dà spazio a chi vuole costruire insieme il destino della propria terra.