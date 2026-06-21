Crosetto: ‘rapporto con gli Usa saldissimo’

“Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L’atteggiamento di Trump di questi giorni non l’ho capito anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l’Italia”.

Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso della trasmissione ‘Caffè della domenica’ su Radio 24.

“I rapporti che ho con gli Stati Uniti, anche in queste ore, sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quelli con l’ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi e penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni”, ha aggiunto. ANSA