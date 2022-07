Per la campagna elettorale del Pd annunciata da Letta, si è subito mobilitata la deputata Stefania Pezzopane, che scrive su Facebook: “VOLANTINAGGIO A PAGANICA ASCOLTO, CORDIALITA’ e TANTA ENERGIA”

La deputata, che ha accolto alla lettera l’invito del segretario di fare propaganda casa per casa e strada per strada, ha pubblicato una seria di foto per testimoniare il suo attivismo.

