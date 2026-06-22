Sudan, ucciso un parroco e due suoi collaboratori

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Sudan, ucciso un parroco e due suoi collaboratori

Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali. Così è morto padre Youhanna Al-Amin, parroco da oltre trent’anni della chiesa di Kauda, nei Monti Nuba, in Sudan.

Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall’agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno insieme al custode della parrocchia e a un’altra persona. In base a fonti locali citate dall’organizzazione, il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Youhanna, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. ANSA

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