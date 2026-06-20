Genova, ruba coltello in macelleria e lo brandisce tra i passanti: straniero bloccato col taser

Paura in via del Campo, nel centro storico di Genova

Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, un uomo di circa trent’anni, straniero, dopo una violenta lite con un conoscente, è entrato in una macelleria e ha rubato un grosso coltello, iniziando ad agitarlo tra passanti e turisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno utilizzato il taser in dotazione per bloccarlo.

Cos’è successo

Secondo quanto riferito a GenovaToday dal titolare della macelleria, l’episodio si è consumato nell’arco di pochi istanti. Il commerciante si era allontanato momentaneamente per andare in bagno quando il trentenne – reduce dal litigio – è entrato nel negozio, si è sporto per afferrare uno dei coltelli custoditi dietro al bancone ed è fuggito.

“Sono arrivato in tempo per vederlo mentre scappava – ha raccontato – allora mi sono lanciato all’inseguimento chiamando i soccorsi, mentre l’uomo agitava il coltello e urlava con atteggiamento aggressivo nei confronti dei passanti”.

L’uomo con cui aveva litigato poco prima, alla vista dell’arma, è scappato. Nella concitazione dei momenti successivi è stato anche morsicato da un cane di passaggio, probabilmente spaventato dal trambusto.

Fermato con il taser in vico Croce Bianca

Ingente lo spiegamento di forze, con diversi mezzi dei carabinieri sul posto, insieme alla polizia locale e all’ambulanza della Misericordia Genova Centro. Alla fine, il trentenne è stato bloccato in vico della Croce Bianca. Per immobilizzarlo, i militari hanno usato il taser in dotazione.

Lo sfogo del commerciante: “Situazione fuori controllo”

Per il titolare del negozio, scosso per l’accaduto, la situazione del centro storico genovese è fuori controllo. “Queste situazioni sono all’ordine del giorno – ha riferito – i caruggi sono totalmente abbandonati”.