Tunisino armato di ascia aggredisce i presenti ad una festa: grave 43enne

Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una violenta lite scoppiata nella notte a Robbio (Pavia), in Lomellina

Antonello Mula, il 43enne aggredito durante i festeggiamenti per il compleanno di sua nipote, si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Novara.

Secondo le prime testimonianze raccolte, un 27enne di origine tunisina residente a Robbio armato di ascia avrebbe aggredito i presenti ad una festa in un locale. Di fronte al pericolo per la propria famiglia, Mula sarebbe intervenuto per proteggere la figlia minorenne, ponendosi tra l’aggressore e la ragazza e riportando gravi ferite all’addome.

Questa mattina il presunto aggressore è stato raggiunto a casa dai carabinieri ma non ha aperto la porta: per poter entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, tramite una scala. L’uomo è stato accompagnato in caserma: l’accusa nei suoi confronti è tentato omicidio.

Mula è il fratello della segretaria dell’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, nata nel 2007 per ricordare gli stupri di gruppo, le uccisioni, i saccheggi e le violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi, aggregate agli Alleati, ai danni della popolazione italiana durante la Seconda guerra mondiale.ANSA