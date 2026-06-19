Genova, operatrice sanitaria colpita con calcio sul viso: arrestata colombiana

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto una 50enne colombiana per lesioni personali a personale sanitario nell’atto dell’adempimento delle funzioni

Questa notte gli agenti del Commissariato Rapallo sono intervenuti, unitamente a personale sanitario, in piazzale Nazario Sauro per la segnalazione di una donna, la 50enne, riversa a terra con il volto tumefatto. Sul posto, l’operatrice sanitaria stava cercando di soccorrerla quando lei, in stato di alterazione alcolica, le ha sferrato un violento calcio colpendola al viso. Non appena gli agenti sono giunti in soccorso hanno immediatamente allontanato la donna che scalciava e sbracciava nei confronti delle persone presenti.

Trasportata al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti e le cure del caso, è risultata positiva all’alcool test, con un valore 2.87 g/l e dimessa con una prognosi di 3 giorni, mentre l’operatrice sanitaria con 10 giorni per il colpo subito.

Tramite la visione della dashcam presente all’interno dell’ambulanza si è potuto risalire al momento dell’aggressione, per cui la donna è stata tratta in arresto e verrà giudicata con rito direttissimo questa mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

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