Torino, madre uccide la figlia 13enne e poi si toglie la vita

Un omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento del palazzo di via Domodossola 66 a Torino

È stato scoperto nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno 2026. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra mobile della polizia di Stato, intervenuti per i rilievi, una romena di 40 anni ha ucciso la figlia 13enne, verosimilmente strangolandola, e poi si è tolta la vita impiccandosi.

A trovare il corpo della madre e la sorella ancora viva ma agonizzante è stata la figlia più grande, 19enne. I sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti per cercare di rianimare la ragazzina, ma senza successo: è stata dichiarata deceduta poco dopo.

Il padre, quando è avvenuta la tragedia, non si trovava nell’appartamento e anzi sembra che la coppia sia in fase di separazione. Il primo intervento della polizia di Stato è stato degli agenti delle volanti, mentre al lavoro per i rilievi c’è anche la squadra scientifica.

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