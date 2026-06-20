Rimini: urla contro i passanti, colpisce le vetrine e aggredisce i poliziotti. Arrestato nordafricano

Nel lungo fine settimana della Notte Rosa, in occasione dei numerosi eventi previsti nella Riviera, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari, soprattutto serali e notturni, finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro la persona ed il patrimonio.

Proprio nella giornata di ieri, durante il normale controllo del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Rimini veniva inviato sul lungomare zona Marina Centro dove veniva segnalato un soggetto molesto, descritto come possibile origine nordafricana, intento ad urlare contro i passanti, colpendo le vetrine dei negozi.

Giunti sul posto i poliziotti riuscivano ad intercettare l’uomo che stava inveendo contro alcuni passanti; invitandolo a farsi dare le generalità, le stesse risultavano completamente sconosciute ai sistemi in uso alle Forze di Polizia e proprio per questo lo stesso veniva fatto salire sull’autovettura di servizio con non poca fatica, per poi essere accompagnato in Questura ed essere fotosegnalato.

Durante il tragitto, il soggetto iniziava a minacciare gli operanti scalciando il plexiglass divisorio ed una volta giunti negli Uffici, continuava il suo comportamento aggressivo e violento anche durante le fasi del fotosegnalamento fino a che non si scagliava contro gli operatori.

A questo punto i poliziotti si vedevano costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza e assicurarlo nelle camere di sicurezza; l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito della direttissima prevista nella giornata odierna.

In quanto irregolare sul territorio Nazionale, al termine della direttissima il soggetto verrà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per le procedure di espulsione.

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