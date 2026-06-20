Rimini: urla contro i passanti, colpisce le vetrine e aggredisce i poliziotti. Arrestato nordafricano

ImolaOggi CRONACA, News 2026

polizia arresto

Nel lungo fine settimana della Notte Rosa, in occasione dei numerosi eventi previsti nella Riviera, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari, soprattutto serali e notturni, finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro la persona ed il patrimonio.

Proprio nella giornata di ieri, durante il normale controllo del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Rimini veniva inviato sul lungomare zona Marina Centro dove veniva segnalato un soggetto molesto, descritto come possibile origine nordafricana, intento ad urlare contro i passanti, colpendo le vetrine dei negozi.

Giunti sul posto i poliziotti riuscivano ad intercettare l’uomo che stava inveendo contro alcuni passanti; invitandolo a farsi dare le generalità, le stesse risultavano completamente sconosciute ai sistemi in uso alle Forze di Polizia e proprio per questo lo stesso veniva fatto salire sull’autovettura di servizio con non poca fatica, per poi essere accompagnato in Questura ed essere fotosegnalato.

Durante il tragitto, il soggetto iniziava a minacciare gli operanti scalciando il plexiglass divisorio ed una volta giunti negli Uffici, continuava il suo comportamento aggressivo e violento anche durante le fasi del fotosegnalamento fino a che non si scagliava contro gli operatori.

A questo punto i poliziotti si vedevano costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza e assicurarlo nelle camere di sicurezza; l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito della direttissima prevista nella giornata odierna.

In quanto irregolare sul territorio Nazionale, al termine della direttissima il soggetto verrà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per le procedure di espulsione.

https://questure.poliziadistato.it

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