Como, ubriaco aggredisce sanitari in ospedale: marocchino denunciato in stato di libertà

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 23enne marocchino, residente a Fino Mornasco (CO), regolare sul territorio nazionale, incensurato

Intorno alle 02.40, una volante è stata indirizzata presso l’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (CO) in quanto era pervenuto alla Sala Operativa un allarme anti violenza da parte del personale sanitario di quel nosocomio per il verificarsi di atti di aggressione da parte di uno straniero in fase di dimissioni.

Lo stesso, fermato da una pattuglia della Squadra Volante per un furto ai danni di un supermercato, era giunto in ospedale intorno alle 20.00 a bordo di un’ambulanza, a causa del suo stato di alterazione per abuso di sostanze alcooliche. Giunti in ospedale, i poliziotti raccolgono le testimonianze del personale infermieristico, che malgrado gli inviti alla calma e a lasciare l’ospedale, era stato minacciato pesantemente e aggredito con lanci di oggetti.

Portato in Questura, al termine degli opportuni accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per aggressione e minacce ai danni di personale sanitario oltre ad interruzione di pubblico servizio.

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