Roma, rissa tra borseggiatrici alla metro Termini: “Qui rubo io”

Un video breve, rubato, sconvolgente. Girato alla stazione della metropolitana di Roma Termini e pubblicato dalla seguitissima pagina social Welcome to favelas, che raccoglie il “meglio del peggio” dalle città italiane per tutto quello che riguarda immigrazione fuori controllo, illegalità alla luce del sole, criminalità quotidiana, degrado in generale.

Nelle immagini si vedono alcune borseggiatrici, diventate famose sul web per i servizi dell’influencer-“giustiziere” Simone Cicalone, che telefonino in mano testimonia le insidie delle furfanti sui mezzi pubblici della Capitale, e in tv con Valerio Staffelli che per Striscia la notizia fa lo stesso ma a Milano.

“Qui rubo io”, dice con tono stentoreo una delle giovanissime delinquenti. “No, c’ero prima io!”, protesta la sodale. Un scontro per la “titolarità” dell’area di borseggio che degenera in vera e propria rissa nel giro di pochi secondi. La contesa del territorio è vitale per accaparrarsi una quota rilevante del business, proprio come per altre attività illegali e altrettanto redditizie come la prostituzione o lo spaccio di droga.

A riprendere la scena è stato un passeggero che attendeva il treno della metro B dalla panchina opposta. A testimonianza di quanto sia deprimente la situazione e di come i romani siano in qualche modo assuefatti a queste contese c’è la reazione dei presenti: qualcuno prova a dividere le due donne, altri guardano semplicemente lo scontro, da spettatori. Impotenti. www.liberoquotidiano.it