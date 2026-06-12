Migrazioni, Leone XIV: “occasioni di arricchimento reciproco tra popoli”

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Migrazioni, Leone XIV

“Cari fratelli e sorelle, tutti – in qualche modo – siamo migranti, tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno”. Così Papa Leone nell’incontro con i migranti del Centro Las Raíces, a Tenerife.

“Dobbiamo vivere questo scambio con responsabilità – ha aggiunto – pensando al futuro delle generazioni future, alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell’amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché ‘possono diventare un’occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra popoli‘”.

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E “a voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino: aprirvi con
fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni”, ha detto il Papa nell’incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo, a Tenerife. ASKANEWS

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