Belgio, espulsi 5 danesi sospettati di voler bruciare il corano

13 NOV – Il Belgio ha espulso cinque attivisti danesi di estrema destra sospettati dalla polizia di voler bruciare un Corano nel quartiere brussellese a maggioranza musulmana di Molenbeek. I cinque non potranno entrare in Belgio per un anno, secondo quanto riferisce la Bbc. Il segretario di Stato per l’asilo Sammy Mahdi li ha definiti “una seria minaccia per l’ordine pubblico”.

Secondo la loro pagina Facebook, i cinque sono vicini al politico danese di estrema destra Rasmus Paludan, espulso a sua volta dalla Francia mercoledì dopo aver segnalato la sua intenzione di bruciare un Corano a Parigi. All’inizio di quest’anno, era stato incarcerato per un mese in Danimarca per una serie di reati tra cui la pubblicazione di video anti-islamici sui canali dei social media del suo partito Stram Kurs (‘linea dura’). (ANSA)

Attacco Vienna, 4 dei 15 fermati avevano precedenti per terrorismo. Nessuno li ha fermati.

Condividi