Disconnessi, un altro mondo è possibile. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 6 giugno 2026

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PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Disconnessi, un altro mondo è possibile

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,  ritorna sabato 6 giugno 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata Maurizio Martucci, giornalista e scrittore, parla di Disconnessi, cos’è e cosa fa, di IA e del Capo di Stato Vaticano a proposito del digitale della guerra – da Antropic a Palantir – e del 5G, con il suo elevato inquinamento elettromagnetico.

Carmen Tortora, ricercatrice, con la sua proverbiale chiarezza, ci porta oltre la notizia, dentro le strutture del potere analizzando la situazione geopolitica, la militarizzazione della salute e di collegare corridoi, istituzioni e mercati, per capire come le decisioni globlali incidono su industria, territori e cittadini.

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