Avellino, rapinati in casa il parroco e una donna incinta

ImolaOggi CRONACA

carabinieri gazzella

Notte da incubo a Montefredane, in provincia di Avellino

Una giovane donna incinta, con una bambina di pochi anni, si è trovata faccia a faccia con il ladro in camera da letto: l’uomo, incappucciato e armato di una spranga di ferro, aveva già portato via denaro e oggetti di valore custoditi al primo piano dell’abitazione. Di fronte alle urla della donna si è poi dato alla fuga, lanciandosi dal balcone dell’abitazione nella campagna circostante. Il forte spavento ha reso necessario il ricorso a cure mediche e ad accertamenti per monitorare le sue condizioni e quelle del nascituro.

Nelle stesse ore, un’altra banda di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione del parroco, don Antonio Dente: anche lui se li è trovati di fronte dopo che avevano portato via alcuni oggetti preziosi.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha espresso solidarietà alle vittime dei furti: “Sono episodi gravissimi che generano un diffuso senso di insicurezza nella nostra comunità: invito i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’Ordine eventuali movimenti sospetti”.

www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

isis

Milano, 21enne fermato per terrorismo: “Voleva colpire come a Modena”

Pd, Elly Schlein

Pd, Schlein rilancia la patrimoniale

Auto a fuoco presso distributore

Auto a fuoco presso distributore, 4 corpi carbonizzati nel Cosentino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *