Avellino, rapinati in casa il parroco e una donna incinta

Notte da incubo a Montefredane, in provincia di Avellino

Una giovane donna incinta, con una bambina di pochi anni, si è trovata faccia a faccia con il ladro in camera da letto: l’uomo, incappucciato e armato di una spranga di ferro, aveva già portato via denaro e oggetti di valore custoditi al primo piano dell’abitazione. Di fronte alle urla della donna si è poi dato alla fuga, lanciandosi dal balcone dell’abitazione nella campagna circostante. Il forte spavento ha reso necessario il ricorso a cure mediche e ad accertamenti per monitorare le sue condizioni e quelle del nascituro.

Nelle stesse ore, un’altra banda di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione del parroco, don Antonio Dente: anche lui se li è trovati di fronte dopo che avevano portato via alcuni oggetti preziosi.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha espresso solidarietà alle vittime dei furti: “Sono episodi gravissimi che generano un diffuso senso di insicurezza nella nostra comunità: invito i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’Ordine eventuali movimenti sospetti”.

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