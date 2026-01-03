La Turchia sostiene Maduro, Usa accusati di “banditismo”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

erdogan musulmani

In una dichiarazione diffusa attraverso canali ufficiali del paese euro-asiatico, il consigliere capo del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Ertem, ha manifestato solidarietà al popolo venezuelano e al presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, affermando che Ankara “è al fianco del popolo del Venezuela e del suo presidente”.

Ertem ha inoltre qualificato l’attacco come un’azione illegale che richiede l’intervento della giustizia internazionale. La presa di posizione assume particolare rilievo poiché la Turchia, come ricorda la televisione di Stato venezuelana, Venezolana de Televisión (Vtv), è membro della Nato, l’alleanza atlantica.  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado

Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

Onu, Guterres

Onu, Guterres: ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

Donald Trump

Venezuela, Trump: ‘ricostruiremo l’infrastruttura petrolifera’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *