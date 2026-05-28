Straniero dà in escandescenze al funerale della moglie di Luciano Moggi: tre feriti

Tre feriti e un uomo fermato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto nella giornata di mercoledì a Monticiano, in provincia di Siena

Ppoco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, uno straniero, racconta La Nazione, è andato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco che avrebbe dovuto celebrare dopo il funerale. Pochi secondi dopo l’uomo ha colpito anche il comandante della locale stazione dei carabinieri e un altro cittadino, intervenuti per fermarlo.

L’autore della triplice aggressione, che inizialmente era riuscito a fuggire a causa della grande folla, è stato successivamente rintracciato e portato in caserma. I feriti, immediatamente soccorsi dai sanitari, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Visto l’accaduto il funerale è stato celebrato da don Virgil Farcas Gherghina, parroco di Arcidosso.

Ha detto la sua su quanto accaduto anche Alessio Serragli, sindaco di Monticiano: “In una comunità piccola come la nostra sono episodi che colpiscono – le parole del primo cittadino -. Da parte dell’amministrazione la massima vicinanza alle persone aggredite. Ci chiediamo anche cosa sarebbe potuto succedere se fosse passata una madre con un bambino”.

www.sportmediaset.mediaset.it