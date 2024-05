Inondazioni uccidono 50 persone in Afghanistan occidentale

KABUL, 18 MAG – Sono almeno 50 i morti provocati da inondazioni nell’Afghanistan occidentale, riferiscono le autorità locali. “Cinquanta residenti della provincia di Ghor sono stati uccisi dalle inondazioni venerdì e molti altri sono dispersi”, ha affermato in un comunicato il portavoce della polizia di Ghor, Abdul Rahman Badri. (ANSA)

“Gli Stati Uniti devono liberare immediatamente i 9 miliardi di dollari congelati della Banca afghana. Le persone in Baghlan e nella regione circostante hanno bisogno di aiuto urgente!“, scrive su X l’avvocato Barister Sidra Qayyum.

US must release freezed 9 Billion USD of Afghan Bank immediately.

In the wake of the unfortunate flood incident in Afghanistan’s #Baghlan province, which has caused the death, injury, and loss of my compatriots in this province, I express my deepest sympathy to the victims and… pic.twitter.com/qG6Emc9JNR

