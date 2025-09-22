Fuggono all’alt della polizia e si schiantano, alla guida un nordafricano senza patente

PORDENONE – Una volante della polizia di Stato e un’Audi A3 con 5 persone a bordo si sono scontrate nelle prima ore di domenica 21 settembre, a Largo San Giovanni, a Pordenone. L’incidente è avvenuto perché l’Audi non si è fermata all’alt della polizia. La volante ha quindi inseguito l’auto e la fuga si è conclusa con una collisione tra le due auto. Non si registrano feriti gravi ma i due agenti e tre dei cinque passeggeri hanno riportato lievi contusioni.

L’incidente

Non appena la polizia è riuscita a fermare l’Audi, seppur scontrandosi con quest’ultima, ha chiesto al conducente, un 21enne nordafricano, di sottoporsi al controllo etilometrico e di mostrare la patente. Il ragazzo si è rifiutato di fare l’alcoltest e gli agenti hanno scoperto che stava guidando senza patente perché mai conseguita. Sono in corso ulteriori indagini.

