Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale: ‘Grandtour’ rimandato al 2027′

Rinviato il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni

Il tour che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno prossimo in piazza San Marco a Venezia, è posticipato – si legge in una nota – al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

L’artista su Instagram: ‘Uscito dalla fase più delicata della polmonite interstiziale’.

“Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75/o anniversario (il 16 maggio, ndr), ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione.

Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato di una polmonite acuta interstiziale”. Lo racconta in un video messaggio su Instagram lo stesso Baglioni.

“Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci – aggiunge il cantautore – sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza e adesso, sistemato l’apparato, bisogna recuperare la sua funzionalità”.

Per “cantare tre ore quasi ogni sera un repertorio anche piuttosto impegnativo” bisogna essere “proprio al meglio della condizione e quindi abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, difficile perché è significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027”, sottolinea.