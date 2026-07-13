Ucraina, al via ennesimo vertice dei Volenterosi a Parigi

L’unità europea di fronte alla ”minaccia russa” e a difesa dell’Ucraina

Il vertice dei Volenterosi, convocato a Parigi dal presidente Emmanuel Macron, si inserisce in una nuova fase di rapporti con Kiev, che esce rafforzata dal G7 di Evian e dal vertice Nato di Ankara, dove ha ottenuto un prestito europeo da 90 miliardi, un pacchetto di 70 miliardi annunciato dai 32 membri dell’Alleanza Atlantica e il via libera di Washington alla licenza per produrre i Patriot.

Il primo risultato, concreto, non si fa attendere: nove Paesi – tra cui l’Italia – hanno creato una coalizione per sviluppare “capacità antimissile balistico” in Europa. E anche dal Regno Unito arriva una decisione importante: Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi per Kiev, come annunciato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l’intesa con il primo ministro Keir Starmer a margine del vertice.

“Ciò consentirà all’Ucraina di avvalersi di una gamma più ampia di fornitori nel settore della difesa. In questo modo potrà procurarsi ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia”, ha sottolineato von der Leyen.

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