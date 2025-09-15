Zelensky: “stiamo infliggendo perdite significative alla Russia”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

presidente ucraino Volodymyr Zelensky

“Desidero ringraziare in modo particolare tutti i nostri combattenti che stanno infliggendo perdite davvero significative alla Russia. Perdite al fronte. Perdite lungo il confine. Perdite sul territorio russo, grazie ai nostri attacchi a lungo raggio. Le sanzioni più efficaci, quelle che agiscono più rapidamente, sono gli incendi alle raffinerie di petrolio della Russia, ai suoi terminal e ai suoi depositi. Limitare significativamente l’industria petrolifera russa significa limitare significativamente la guerra”.  tgcom24.mediaset.it

 

Articoli correlati

Zelensky

Inverno in arrivo, situazione critica per Zelensky

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “Putin sta mettendo alla prova il mondo”

Zelensky e Putin

Zelensky: “Non andrò a Mosca, Putin venga a Kiev”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *