Mike Rowe: “Prossimi milionari saranno principalmente idraulici ed elettricisti”

Mike Rowe (Discovery Channel): “La prossima generazione di milionari sarà composta principalmente da idraulici ed elettricisti”

“Un’intera generazione di bambini è stata cresciuta con la convinzione che se non consegue una laurea quadriennale, è spacciata.”

“È ridicolo.”

“I numeri sono a favore dei lavoratori qualificati. Cinque lavoratori qualificati andranno in pensione quest’anno e due li sostituiranno.”

“È così da oltre dieci anni.”

“Siamo di fronte a una carenza enorme.”

“Attualmente nel Paese ci sono 7,6 milioni di posti di lavoro vacanti da coprire, la maggior parte dei quali non richiede una laurea quadriennale.”

“Dobbiamo anche fare i conti con il fatto che attualmente abbiamo 1,7 trilioni di dollari in prestiti studenteschi in sospeso.”

“Abbiamo anche 6,9 ​​milioni di uomini abili al lavoro che, per un motivo o per l’altro, non solo non lavorano, ma non cercano lavoro.”

“Tutto questo è un male per il Paese.”

“Ma se c’è un aspetto positivo da considerare, è che tutto questo ha messo in luce opportunità che sono sempre state lì, proprio sotto il nostro naso.”

“Abbiamo bisogno di un rinnovamento.”

“Dobbiamo rivitalizzare le professioni.”

(Ovviamente è lo stesso in Francia)

L’intervento è riportato da SILVANO TROTTA su X.