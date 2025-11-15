Mike Rowe: “Prossimi milionari saranno principalmente idraulici ed elettricisti”

Mike Rowe (Discovery Channel): “La prossima generazione di milionari sarà composta principalmente da idraulici ed elettricisti”
“Un’intera generazione di bambini è stata cresciuta con la convinzione che se non consegue una laurea quadriennale, è spacciata.”
“È ridicolo.”
“I numeri sono a favore dei lavoratori qualificati. Cinque lavoratori qualificati andranno in pensione quest’anno e due li sostituiranno.”
“È così da oltre dieci anni.”
“Siamo di fronte a una carenza enorme.”
“Attualmente nel Paese ci sono 7,6 milioni di posti di lavoro vacanti da coprire, la maggior parte dei quali non richiede una laurea quadriennale.”
“Dobbiamo anche fare i conti con il fatto che attualmente abbiamo 1,7 trilioni di dollari in prestiti studenteschi in sospeso.”
“Abbiamo anche 6,9 milioni di uomini abili al lavoro che, per un motivo o per l’altro, non solo non lavorano, ma non cercano lavoro.”
“Tutto questo è un male per il Paese.”
“Ma se c’è un aspetto positivo da considerare, è che tutto questo ha messo in luce opportunità che sono sempre state lì, proprio sotto il nostro naso.”
“Abbiamo bisogno di un rinnovamento.”
“Dobbiamo rivitalizzare le professioni.”
(Ovviamente è lo stesso in Francia)
Mike Rowe : « La prochaine génération de millionnaires sera principalement composée de plombiers et d’électriciens. »
« Toute une génération d’enfants a été élevée dans la croyance que s’ils n’obtiennent pas un diplôme universitaire de quatre ans, ils sont fichus. »
