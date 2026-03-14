Trieste, tenta di rapire una bambina: brasiliana denunciata

TRIESTE – Nella serata del 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna di nazionalitÃ brasiliana sulla trentina ha tentato di rapire una bambina di circa due anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 e davanti ad alcuni avventori che sostavano nella zona. Dopo la chiamata al 112 effettuata dalla madre della bimba, sul posto si sono catapultati alcuni equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che hanno calmato gli animi, particolarmente caldi in quel frangente.

I fatti

L’episodio Ã¨ particolarmente serio, in quanto la donna, dopo essere stata trasportata negli uffici della questura, Ã¨ stata denunciata per tentato sequestro di persona. L’azione, infatti, non Ã¨ stata portata a compimento anche grazie all’intervento della polizia di Stato.

Stando a quanto si apprende, l’analisi dei fatti non avrebbe bisogno di ulteriori indagini in quanto accaduto Ã¨ molto chiaro. La questura, interpellata da chi scrive in merito, ha fatto sapere che verranno disposti altri accertamenti. Sempre da quanto emerso, tra la madre della bimba e la donna denunciata non ci sarebbe alcun legame di parentela.

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