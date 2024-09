Rotterdam, nave portacontainer colpisce il ponte Willemsbrug

Per la seconda volta nel corso dell’anno, una delle numerose navi cargo che attraversano quotidianamente il porto di Rotterdam ha colpito uno dei ponti stradali della città. L’incidente, avvenuto sul ponte Willemsbrug, ha provocato la perdita di diversi container nel fiume Maas, creando allarme tra i residenti locali e preoccupazione tra le autorità portuali.

L’incidente e le testimonianze dei residenti

Secondo le prime testimonianze, i residenti che vivono lungo il fiume Maas hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito da un rumore di raschiamento. Poco dopo, hanno visto alcuni container, appartenenti a colossi della logistica come MSC e Maersk, galleggiare lungo il corso d’acqua. Alcuni di questi container, secondo i testimoni oculari, erano staccati dal ponte della nave e altri si erano ribaltati, cadendo direttamente nel fiume.

Le ipotesi sull’incidente

I funzionari portuali, intervenuti sul posto per valutare l’accaduto, ipotizzano che il capitano della nave potrebbe aver sottovalutato lo spazio di passaggio sotto il ponte Willemsbrug o, in alternativa, che l’altezza del carico della nave fosse eccessiva per poter passare senza incidenti. I video diffusi online mostrano chiaramente la nave che tenta di passare sotto il ponte, ma alcuni dei container urtano violentemente la parte inferiore della struttura, cadendo successivamente nelle acque del Maas. Nonostante l’impatto, la nave non ha interrotto la sua navigazione e ha proseguito la rotta senza fermarsi.

La perdita dei container nel fiume Maas

Sono stati segnalati cinque container caduti nel fiume, tre dei quali sono stati visti galleggiare verso il ponte Van Brienenoord. L’incidente ha causato un notevole pericolo per la navigazione lungo il fiume. Alcuni testimoni hanno raccontato che la nave successiva lungo il corso del Maas è stata costretta a effettuare una manovra d’emergenza per evitare di colpire i container alla deriva.

Le operazioni di recupero si sono rivelate complicate. Secondo alcune fonti, due container sono affondati subito dopo la caduta, mentre altre affermano che quattro di essi sono stati recuperati. Uno dei container sommersi è stato individuato grazie a rilevamenti sul fondale del fiume, ma non è ancora chiaro se contenga merci pericolose o potenzialmente inquinanti per l’ecosistema locale.

Le conseguenze e le misure di sicurezza

Questo è il secondo incidente di questo tipo che coinvolge una nave cargo nella città di Rotterdam in un periodo relativamente breve. Le autorità locali e portuali stanno ora valutando misure più stringenti per garantire la sicurezza dei ponti e delle vie navigabili cittadine. Tra le ipotesi in discussione vi è l’implementazione di sistemi di monitoraggio più avanzati e rigidi controlli sull’altezza dei carichi trasportati dalle navi cargo che attraversano il Maas.

Le indagini sono in corso per determinare le responsabilità dell’incidente e stabilire se si sia trattato di un errore umano o di un problema strutturale delle navi coinvolte. Le autorità locali invitano la popolazione a prestare massima attenzione durante i loro spostamenti lungo le rive del fiume, soprattutto nelle aree vicine ai ponti.

