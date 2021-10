Comunali, Letta: “non è una vittoria solo nostra, ma anche dell’Europa”

“Ringraziamo tutti gli italiani che, votando, hanno preso parte a questo momento straordinario per il nostro partito e per il centrosinistra. Avete contribuito a un risultato importante che rafforza tutto il Paese.

Si vince se andiamo oltre il PD, se si allarga la coalizione. E si vince uniti. La destra si batte così: con proposte credibili e risposte alle esigenze dei territori e delle persone.

Quella di oggi non è una vittoria solo nostra, ma anche dell’Europa.”

Enrico Letta

