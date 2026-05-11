Hantavirus, Moderna a +6,22% al Nasdaq

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dopo il vaccino Moderna

WASHINGTON, MAY 11 – Moderna è in grande spolvero al Nasdaq, tra i titoli farmaceutici che più stanno beneficiando della valutazione degli investitori su quale azienda sia meglio posizionata per affrontare un’epidemia di hantavirus: la società, che ha sviluppato uno dei principali ”vaccini” contro il Covid-19, sale del 6,22%, a 57,73 dollari.

La compagnia ha annunciato l’avvio delle “ricerche precliniche sugli hantavirus in collaborazione con l’Istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell’Esercito degli Stati Uniti (Usamriid), a testimonianza del continuo impatto regionale di questi patogeni”.

Si tratta di “iniziative in una fase iniziale e tuttora in corso” che “riflettono la più ampia responsabilità di Moderna nello sviluppare contromisure (cd vaccini) contro le malattie infettive emergenti”.ANSA

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