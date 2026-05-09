UE; Zelensky: ‘L’Ucraina è già parte della famiglia’

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Volodymyr Zelensky

“Oggi è la Giornata dell’Europa. E l’Ucraina la celebra non in modo formale o con slogan, ma con la piena consapevolezza che siamo già una parte inseparabile della famiglia europea”: è quanto si legge in un post pubblicato su X dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Stiamo difendendo l’Ucraina, la nostra indipendenza, il nostro futuro e, così facendo, noi in Ucraina difendiamo la nostra Europa. Un’Europa di cui l’Ucraina è stata e continuerà a essere parte”, prosegue il messaggio.

“Fin dai primi giorni della guerra su larga scala fino a oggi, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. E questo non è carità, è una scelta fatta dagli europei: stare dalla stessa parte dei coraggiosi e dei forti, gli ucraini che oggi combattono per la pace e una vera protezione contro la tirannia, non solo per se stessi, ma per l’intero continente”, aggiunge il leader di Kiev.  ANSA

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