Cgil, sindacalista denuncia problemi di sicurezza in cantiere: licenziato

GENOVA, 14 GEN – “La Rcm, azienda del settore edile che opera in appalto per il ribaltamento a mare di Fincantieri a Genova Sestri Ponente, ha licenziato il delegato sindacale della Fillea Cgil, all’origine del provvedimento ci sarebbe la denuncia da parte del delegato di problemi legati alla sicurezza nel cantiere. GiÃ in passato il nostro delegato si era esposto in questo senso e ci fa pensare che sia la principale motivazione alla base del licenziamento”.

Lo denuncia il segretario generale della Fillea Cgil Genova Federico Pezzoli definendolo “un atto gravissimo che va ritirato immediatamente e sul quale ci siamo giÃ attivati con i legali a tutela dell’operaio e dei diritti sindacali”. Per la Fillea Cgil “non si puÃ² escludere inoltre che l’azienda abbia agito in questo modo anche perchÃ© il lavoratore in questione, interessato da una seria patologia, ha ottenuto i diritti derivanti dalla legge 104”.

Il sindacato ha chiesto l’immediato ritiro del licenziamento e la reintegra sul posto di lavoro e per lunedÃ¬ prossimo, 19 gennaio, ha proclamato sciopero nella Rcm. In concomitanza dello sciopero si terrÃ un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente al quale parteciperanno anche i dipendenti del cantiere. (ANSA