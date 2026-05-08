Hantavirus, UE: riunione con autorità sanitarie e protezione civile

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topi hantavirus

“Non è come il Covid. Non prevediamo una grande epidemia, né una pandemia”.

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) osserva con grande attenzione il focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Hondius in viaggio nell’Atlantico, che ha causato finora tre decessi – una coppia olandese e una donna tedesca -, e otto contagiati, cinque dei quali confermati dall’Oms.

Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti dell’Oms riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di Hantavirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Inoltre – segnalano – il periodo di incubazione del virus può arrivare fino a sei settimane.

Da Bruxelles la Commissione annuncia che sta coordinando una risposta sulla crisi sanitaria, precisando che “il meccanismo di protezione civile è stato attivato dalla Spagna”, e che “domani si terranno ulteriori discussioni per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena e le linee guida“.  ANSA

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