Zelensky: ‘sconsigliamo ai Paesi alleati della Russia di partecipare alla parata del 9 maggio’

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i paesi alleati della Russia di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca, mentre la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata.

“Abbiamo anche ricevuto messaggi da alcuni stati vicini alla Russia, che affermano che i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. Un desiderio strano… in questi giorni. Non lo raccomandiamo”, ha detto in un discorso serale riportato su Telegram. ANSA

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