Pistoia, contestazione degli “antifascisti” per iniziativa sulla remigrazione

Pomeriggio di tensione ieri in centro a Pistoia, in via degli Orafi, per l’arrivo di Luca Marsella, il leader del movimento “Remigrazione e Riconquista”. Marsella era in citta’ per presentare la proposta di legge d’iniziativa popolare per rimpatriare gli immigrati. Ad attenderlo davanti all’ingresso del locale dove era prevista l’iniziativa c’era un presidio con una ventina di manifestanti, che hanno accolto l’esponente politico con cori ostili e striscioni.

Il clima e’ degenerato rapidamente: tra le grida di “Via i fascisti da Pistoia” e slogan ancora piu’ duri, la contestazione e’ passata dalle parole ai fatti. Si sono registrati momenti di caos e spintoni che hanno fatto temere il peggio, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri hanno convinto Marsella a entrare all’interno della sala dove si e’ regolarmente tenuto l’incontro. ANSA