Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.

Date differenti

Da quanto è emerso le gemelle Cappa verranno sentite come testimoni martedì 5 maggio, o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara, è stato convocato per l’interrogatorio. E’ probabile che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere.

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