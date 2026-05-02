Picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso, arrestato cubano

Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112 , e le ha fratturato il naso.Â Lesioni cosÃ¬ gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue.

Lui, un 33enne cubano, con indosso una maglietta con evidenti tracce ematiche, ha cercato di allontanarsi. Ma Ã¨ stato bloccato e arrestato ed Ã¨ ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate.

La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza. E a quanto hanno ricostruito gli agenti del VI Distretto Casilino stava attraversando una crisi : la donna intendeva porre fine alla relazione. L’aggressione Ã¨ avvenuta al culmine di una lite accesa, cominciata mentre i due stavano rincasando a bordo di un’auto in compagnia di amici e conoscenti dopo aver trascorso una serata in discoteca. Una volta scesi dal veicolo su richiesta del conducente, l’uomo ha colpito la compagna al volto, mentre gli amici cercavano inutilmente di fermarlo.

Il 33enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli. La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. ANSA