Impigliato in una recinzione, ladro muore dissanguato

Un ladro Ã¨ morto dissanguato ieri sera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che Ã¨ scattata la sirena dell’allarme.

Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione.Â Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere ora Ã¨ in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell’ordine.ANSA

