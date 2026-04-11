Trump, numero enorme di petroliere verso gli Usa

ROMA, 11 APR – “Un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle piÃ¹ grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per caricarsi del petrolio (e del gas!) migliore e piÃ¹ ‘dolce’ del mondo. Abbiamo piÃ¹ petrolio di quanto ne abbiano le due maggiori economie petrolifere al mondo messe insieme, e di qualitÃ superiore. Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidi!”.

Lo scrive su Truth Donald Trump, firmandosi “Presidente DJT”.

“Stiamo ora avviando il processo di bonifica dello Stretto di Hormuz, come favore ai Paesi di tutto il mondo, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia, Germania e molti altri. Incredibilmente, loro non hanno il coraggio nÃ© la volontÃ di svolgere questo compito autonomamente”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth tornando ad attaccare gli alleati degli Stati Uniti.Â ansa