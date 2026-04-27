Confindustria: rischiamo la piÃ¹ grave crisi energetica della storia

ROMA, 27 APR – “Se la guerra finisse oggi l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra piÃ¹ lunga, giÃ fino a fine anno, potremmo trovarci nella piÃ¹ grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica”.

Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria in audizione sul Dfp alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

“La nostra principale vulnerabilitÃ Ã¨ l’energia e resterÃ tale per altri anni: Ã¨ importante adesso – visto che Ã¨ la seconda volta che accade in pochi anni – mettere a terra una strategia per superarla che sia a milestone e target, come il Pnrr, fissando dei tempi e degli obiettivi, altrimenti rischiamo di trovarci molte altre volte in queste situazione come questa anche se questa dovesse risolversi nel migliore modo possibile altre volte”, ha aggiunto. (ANSA).