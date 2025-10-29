Bilancio UE, Europarlamento propone aumento di 600 milioni

Il Parlamento Europeo ha approvato le sue richieste per il bilancio dellâ€™Unione nel 2026, con 384 voti a favore, 202 contrari e 58 astensioni. Il livello complessivo dellâ€™impegno di stanziamenti Ã¨ stato fissato a 193,9 miliardi di euro, con un aumento di 597,8 milioni rispetto alla proposta della Commissione.

Gli eurodeputati hanno ribadito che in un contesto di instabilitÃ globale, minacce alla sicurezza, crescente protezionismo e peggioramento del cambiamento climatico, lâ€™Unione Europea ha bisogno di un bilancio solido e orientato agli investimenti per sostenere la popolazione e le sue prioritÃ .

Considerando lâ€™aumento dei prezzi e la necessitÃ di sicurezza alimentare, i deputati vogliono un maggiore sostegno ai giovani agricoltori (23 milioni di euro aggiuntivi) e ad altre prioritÃ nellâ€™ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia, con 40 milioni di euro aggiuntivi. Inoltre ritengono che la mobilitÃ militare debba ricevere ulteriori 35 milioni di euro, poichÃ© svolge un ruolo essenziale nella preparazione alla difesa dellâ€™Unione Europea.Â (ITALPRESS)