Tajani: ‘accantonata sospensione dell’accordo commerciale UE con Israele’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Antonio Tajani

LUSSEMBURGO, 21 APR – “E’ stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l’accordo commerciale con Israele, si parlerÃ  l’11 maggio alla prossima riunione dei ministri di altre iniziative che si possono fare e valuteremo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri.

“In Italia abbiamo sospeso la conferma automatica del memorandum sulla difesa con Israele, le pressioni le stiamo facendo, ma devono essere pressioni sul governo, non sulla popolazione civile. Abbiamo una posizione diversa dalla Spagna, perchÃ© la loro non ci sembra la via giusta. La nostra posizione Ã¨ identica alla Germania”. (ANSA)

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