Francesco Lo Voi denunciato dai servizi segreti

Grossi grattacapi in vista per Francesco Lo Voi, il procuratore di Roma che ha aperto una indagine sulla premier Giorgia Meloni e mezzo governo riguardo al caso Almasri

Il Dis (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza) avrebbe deciso di denunciarlo per “violazione dl segreto”.

Gli 007 starebbero infatti per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia – competente a indagare sulle ipotesi di reato che riguardano i magistrati in servizio a Roma – sulla vicenda relativa alla fuga di notizie sul caso di Gaetano Caputi, il capo di Gabinetto del presidente del Consiglio, nei confronti del quale sarebbero state effettuate tre interrogazioni alla banca dati ‘Punto Fisco’ da alcuni agenti dell’Aisi.

La notizia che doveva rimanere segreta però è stata pubblicata da alcuni giornalisti che l’avevano appresa dopo che era stata allegata agli atti di conclusione di indagini preliminari di una inchiesta che vedeva appunto coinvolti i cronisti. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti giudiziarie, l’esposto non è stato ancora depositato materialmente a Perugia.

Lo Voi, secondo il Dis, avrebbe violato l’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, perché “la Procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione”.

La vicenda è quella della informativa allegata agli atti dell’indagine contro i giornalisti del quotidiano Il Domani. Il giornale edito da Carlo De Benedetti aveva pubblicato alcuni articoli proprio sugli accertamenti svolti nei confronti di Caputi, collaboratore di Meloni, che aveva presentato regolare denuncia.

