Avezzano, 16enne violentata in strada: arrestato egiziano

Avvertiti da un residente che ha assistito alla scena, i carabinieri sono arrivati sul posto e messo fine all’aggressione

Una sedicenne è stata violentata venerdì pomeriggio ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l’allarme dato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Centro. Un 21enne di origine egiziana, ma residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età.

La giovane, che era in stato confusionario, probabilmente causato dall’assunzione di alcol, ha avvisato il 112 e poi filmato anche gli abusi. Un video che è stato acquisito tra le fonti di prova del fascicolo aperto dalla Procura. Grazie proprio alla segnalazione, i carabinieri sono arrivati sul posto e messo fine all’aggressione arrestando l’uomo che in questo momento si trova nel carcere di Avezzano in attesa della convalida. La ragazza, in stato di choc, è stata affidata alle cure dei sanitari dell’ospedale cittadino, dal quale è stata poi dimessa.

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