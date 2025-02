“Notizie false”, il Dis querela il Foglio e l’Unità

“A seguito di notizie false e diffamatorie diffuse da due testate giornalistiche nazionali il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) informa che sono state intraprese opportune azioni legali in sede civile per difendere l’onorabilità del personale dei Servizi di informazione ed evitare strumentalizzazioni sulle attività dell’Intelligence volte unicamente ed esclusivamente a tutela della sicurezza nazionale”.

E’ quanto si legge in un comunicato del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il Dis fa riferimento, in particolare, ad un articolo di ieri del Foglio a firma Luca Gambardella e dell’Unità di oggi a firma Piero Sansonetti dove “si riportano notizie totalmente infondate, e gravemente lesive della dignità del Direttore dell’AISE, Prefetto Giovanni Caravelli, e della correttezza e lealtà istituzionale delle Agenzie di intelligence”. liberoquotidiano.it