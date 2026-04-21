Bimbo violentato e ucciso dall’uomo che lo aveva adottato: il processo

Secondo quanto emerso in tribunale, il bambino Ã¨ stato vittima di abusi sessuali prima di essere ucciso

La giuria ha appreso che il bambino Ã¨ stato “trattato abitualmente con maltrattamenti, abusi sessuali e aggressioni fisiche” prima di essere ucciso da un insegnante di scuola secondaria che lo aveva adottato.Â Jamie Varley, l’insegnante di 37 anni, e il suo compagno, John McGowan-Fazakerley, di 32 anni, erano in procinto di adottare Preston Davey.

Varley Ã¨ accusato di omicidio, oltre ad altre 25 accuse relative a maltrattamenti sessuali e fisici nei confronti del bambino. McGowan-Fazakerley Ã¨ accusato di aver permesso la morte di un minore e di altri quattro reati.

Nel primo giorno del processo presso la Crown Court di Preston, il pubblico ministero Peter Wright KC ha affermato che la coppia di Blackpool “aveva una relazione apparentemente stabile e affettuosa”.Â Ma le prove avrebbero dimostrato, ha aggiunto, che erano “totalmente inadatti al ruolo di genitori adottivi”.Â Â«Purtroppo, questo fatto Ã¨ diventato cosÃ¬ palesemente evidente solo quando, per Preston Davey, era ormai troppo tardiÂ»

Wright ha affermato che si tratta di Â«un caso estremamente carico di emozioniÂ». Â«Ãˆ inevitabile che susciti forti sentimenti in chiunque ne venga a conoscenzaÂ», ha detto.

Il bambino era stato affidato alla coppia nell’aprile del 2023, all’etÃ di nove mesi. Quattro mesi dopo, i genitori lo portarono al pronto soccorso in arresto cardiaco.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il bambino Ã¨ morto. L’autopsia ha stabilito che la causa del decesso era un’ostruzione acuta delle vie aeree superiori, probabilmente dovuta a soffocamento, con una mano o un tessuto morbido, oppure all’introduzione di uno o piÃ¹ oggetti in bocca.

Wright ha dichiarato: Â«Per quanto terribile, questa tragedia non Ã¨ stata il risultato di un incidente imprevisto o di un fenomeno naturale.Â Le prove raccolte durante le indagini sulla sua morte prematura hanno rivelato una patologia ben piÃ¹ sinistraÂ».

Â«Sosteniamo che le prove dimostrano che Ã¨ stato assassinato da una delle persone a cui era stata affidata la sua cura: uno dei suoi futuri genitori adottivi.Â Sosteniamo che il responsabile dell’omicidio di Preston Davey sia l’imputato, Jamie Varley.Â»

Wright ha affermato che la giuria avrebbe ascoltato le prove che dimostravano come Preston, affidato alle cure degli imputati, “negli ultimi mesi della sua breve vita… fosse stato regolarmente maltrattato, abusato sessualmente e aggredito fisicamente”.

Ha detto ai giurati di “farsi forza” mentre venivano mostrate sullo schermo le immagini del bambino dopo l’abuso sessuale.

Ãˆ stato inoltre riferito alla giuria che Varley aveva scattato numerose foto e girato diversi video degli abusi.Â Il pubblico ministero ha affermato che la giuria avrebbe visto i video dal telefono di Varley, tra cui uno in cui il bambino, apparentemente incustodito, “si dimenava” nella vasca da bagno per 14 minuti, mentre Varley “non interveniva mai e si limitava a filmare… senza nemmeno proferire parola”.

La giuria ha appreso che al momento della sua morte, Preston presentava circa 40 lesioni traumatiche. Tra queste, 30 ematomi esterni.

Wright ha affermato che il bambino aveva ematomi sulla coscia che, secondo gli esperti medici, erano “compatibili con uno schiaffo a mano aperta”. Ematomi sulla fronte compatibili con “una stretta alla testa del bambino”.

Varley nega l’omicidio, l’omicidio colposo, due capi d’accusa di violenza sessuale con penetrazione, cinque capi d’accusa di maltrattamenti su minore, lesioni personali gravi, violenza sessuale su minore, 13 capi d’accusa di ripresa di foto o video indecenti di minore, uno di distribuzione di foto indecenti di minore ai suoi coimputati e uno di produzione di foto indecenti.

McGowan-Fazakerley nega di aver causato la morte di un bambino, tre capi d’accusa di maltrattamenti su minore e uno di violenza sessuale su minore.

Il processo continua.

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