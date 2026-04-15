Teramo, arrivano i Pos in chiesa per le offerte con la carta

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Teramo arrivano i Pos in chiesa per le offerte

TERAMO – Anche la fede si apre all’innovazione digitale. Da domani la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Teramo diventerÃ  un laboratorio di modernitÃ  ecclesiale, ospitando uno speciale totem multimediale per la raccolta delle offerte. La chiesa teramana Ã¨ stata infatti selezionata tra le prime trenta parrocchie del Centro-Sud Italia per l’avvio di un progetto pilota promosso dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dal Servizio Promozione della Cei, con il supporto tecnico di Banca del Mezzogiorno e Nexi.

Il dispositivo permetterÃ  ai fedeli di effettuare donazioni in modo rapido e sicuro utilizzando carte di debito, credito o i wallet digitali su smartphone e smartwatch. L’obiettivo Ã¨ duplice: assecondare le nuove abitudini di pagamento dei cittadini e garantire la massima trasparenza e tracciabilitÃ  nella gestione dei fondi.

Il totem, studiato per essere estremamente intuitivo, consentirÃ  all’utente di scegliere la finalitÃ  del gesto: si potrÃ  destinare l’offerta direttamente alla parrocchia per le necessitÃ  locali oppure al sostentamento del clero nazionale.

“Questa soluzione mette la tecnologia al servizio della Chiesa, trasformandola in uno strumento di comunione e corresponsabilitÃ ”, spiegano i promotori. L’iniziativa a Teramo non resterÃ  isolata: nei prossimi giorni, la Diocesi individuerÃ  altre due parrocchie del territorio che verranno dotate dello stesso servizio. Un segnale chiaro di una Chiesa capace di dialogare con i cambiamenti sociali, promuovendo una solidarietÃ  che corre sui binari del futuro. (ANSA)

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