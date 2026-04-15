Teramo, arrivano i Pos in chiesa per le offerte con la carta

TERAMO – Anche la fede si apre all’innovazione digitale. Da domani la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Teramo diventerÃ un laboratorio di modernitÃ ecclesiale, ospitando uno speciale totem multimediale per la raccolta delle offerte. La chiesa teramana Ã¨ stata infatti selezionata tra le prime trenta parrocchie del Centro-Sud Italia per l’avvio di un progetto pilota promosso dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dal Servizio Promozione della Cei, con il supporto tecnico di Banca del Mezzogiorno e Nexi.

Il dispositivo permetterÃ ai fedeli di effettuare donazioni in modo rapido e sicuro utilizzando carte di debito, credito o i wallet digitali su smartphone e smartwatch. L’obiettivo Ã¨ duplice: assecondare le nuove abitudini di pagamento dei cittadini e garantire la massima trasparenza e tracciabilitÃ nella gestione dei fondi.

Il totem, studiato per essere estremamente intuitivo, consentirÃ all’utente di scegliere la finalitÃ del gesto: si potrÃ destinare l’offerta direttamente alla parrocchia per le necessitÃ locali oppure al sostentamento del clero nazionale.

“Questa soluzione mette la tecnologia al servizio della Chiesa, trasformandola in uno strumento di comunione e corresponsabilitÃ ”, spiegano i promotori. L’iniziativa a Teramo non resterÃ isolata: nei prossimi giorni, la Diocesi individuerÃ altre due parrocchie del territorio che verranno dotate dello stesso servizio. Un segnale chiaro di una Chiesa capace di dialogare con i cambiamenti sociali, promuovendo una solidarietÃ che corre sui binari del futuro. (ANSA)