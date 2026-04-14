Piacenza, “Dammi i soldi o ti ammazzo”. Rapinatore dell’Est Europa in fuga con l’incasso

Armato di coltello rapina “L’isola dei Tesori” e fugge con meno di mille euro

PIACENZA – La rapina si è consumata intorno alle 19,10 di sabato 11 aprile, quando mancavano venti minuti all’orario di chiusura del punto vendita di via Cerati. Qui, un uomo ha approfittato del negozio praticamente deserto per mettere a segno il colpo. «Stavo iniziando a completare le chiusure della cassa quando mi sono accorta che dietro di me c’era un individuo vestito di nero, con un passamontagna dal colore chiaro dal quale si intravedevano sono gli occhi scuri». A raccontare quanto successo è la commessa che si è vista puntare alla schiena un coltello di almeno 20 centimetri di lunghezza.

«Con voce ferma e con accento dell’Est Europa, mi ha detto di consegnargli i soldi altrimenti mi avrebbe ammazzato». È ancora profondamente scossa per quanto successo la 26enne dipendente dell’azienda che a Piacenza conta due punti vendita (oltre a quello di via Cerati anche quello di Corso Europa). «L’ho supplicato di non farmi del male. Ho quindi aperto il cassetto per dargli i contanti che però mi sono caduti a terra. Raccolte le banconote, l’uomo è uscito velocemente dal negozio».

Presenti in quegli istanti anche una sua collega, che era dalla parte opposta del negozio e un cliente. «Hanno capito subito che stava accadendo qualcosa ma tutto è avvenuto molto in fretta», spiega la giovane commessa. «Ero totalmente frastornata per la paura che sono stati loro a chiamare la polizia».

Sul posto sono arrivate le volanti e anche la Squadra Mobile. Gli investigatori hanno acquisito le immagini video delle telecamere presenti sia nel negozio che quelle nel quartiere. Indagini in corso. Non è la prima volta che i punti vendita de “L’Isola dei Tesori” finiscono nel mirino di rapinatori. La prima risale al 24 febbraio 2024 e si è consumata in viale Europa. Le tre successive sempre nel negozio di via Cerati, a partire dal 17 aprile e poi il 4 giugno 2024, fino a questa dello scorso 11 aprile. Dopo le prime tre rapine subite, in entrambi i punti vendita erano state installate le telecamere ma evidentemente non è bastato a scoraggiare il perpetrarsi di un atto criminale.

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