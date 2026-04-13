Meloni: “Congratulazioni a Magyar per la chiara vittoria”

“Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro”

Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall’opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia e sono certa – conclude – che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell’interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale”.

Orban: “Risultato delle elezioni chiaro e doloroso”

“Il risultato delle elezioni è chiaro e doloroso”. Lo ha affermato Viktor Orban che ha ammesso la sconfitta alle elezioni in un discorso ai suoi sostenitori. Lo riporta la Bbc.

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