Conte: ‘primarie aperte anche a chi non Ã¨ iscritto ai partiti’

“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs.Â Non devono essere primarie di partito, devono essere primarie che consentono a tutti di poter, condividendo un programma che si sa giÃ , partecipare liberamente, e anche se non si Ã¨ iscritto.Â Ma ne parleremo”.

Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, alla presentazione del suo libro.

“Io sono stato l’ultimo a chiedere le primarie”, “anche Schlein ha dato disponibilitÃ ”.

Il criterio che il partito che prende un voto in piÃ¹ esprime il premier Ã¨ “un automatismo che funziona a destra” dove “c’Ã¨ una consuetudine di alleanza, per quanto siano divisi”.

Nel “campo progressista non c’Ã¨ questa consuetudine, il M5s”, ad esempio, “non ha mai parlato di alleanza organica”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla presentazione del suo libro. Alla domanda su cosa farebbe il M5s se le primarie venissero vinte dalla segretaria Elly Schlein, Conte ha risposto: “Certo” che staremmo dentro la coalizione.ANSA